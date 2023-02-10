طلب غريب .. رونالدو يطلب من الحكم التوقيع على كرة السوبر هاتريك!

رونالدو تألق مع النصر لأول مرة

استفاق أخيرًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد النصر، واستطاع قيادته لتحقيق الفوز على الوحدة، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، ليتوجه بطلب غريب إلى حكم المباراة.

وانتصر النصر بنتيجة 4-0 على الوحدة، في اللقاء الذي أقيم بالجولة الـ16 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، بفضل "سوبر هاتريك" كريستيانو رونالدو.

وعقب انتهاء المباراة، طلب رونالدو من حكم المباراة سلطان الحربي بالتوقيع على كرة السوبر هاتريك الذي سجله في مرمى الوحدة، والذي كان أول سوبر يُسجله مع العالمي.

ونجح رونالدو في الوصول إلى الهدف رقم 503 له مع الأندية، بعدما كسر حاجز الـ500 هدفًا، حينما سجل 4 أهداف دفعة واحدة أمام الوحدة في دوري روشن.

وقاد رونالدو النصر للعودة إلى سكة الانتصارات، بعدما تعثر في آخر مواجهتين في كأس السوبر السعودي بالخسارة أمام الاتحاد، ثم التعادل أمام الفتح في الدوري بهدفين لمثلهما.