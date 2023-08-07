طلب صادم من نيمار لباريس .. برشلونة ليس الفريق الوحيد!

نيمار يصدم إدارة باريس سان جيرمان..

تلقت إدارة باريس سان جيرمان، صدمة جديدة من نجم الفريق، نيمار، بطلبه الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن النجم البرازيلي طلب من إدارة الرحيل عن حديقة الأمراء، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب شعوره بعدم الراحة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار تواصل مع ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان يوم الأحد، وأخبره برغبته في الرحيل.

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وأكدت الصحيفة أن نيمار، صاحب الـ 31 عامًا يشعر بعدم الراحة في فرنسا، خاصة بعدما تجمع بعض من مشجعي باريس أمام منزله في شهر مايو الماضي، وطالبوه بالرحيل، مما جعل النادي يصدر بيانًا حينها ينتقد تصرف المشجعين.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن هذا الحادث أثر على نيمار بشكل كبير، وجعله يفكر في العودة إلى برشلونة من جديد، خاصة في ظل رغبة الفريق الكتالوني في استعادة اللاعب.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد كشفت أن برشلونة ليس الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات نيمار، في الصيف الحالي، هناك أيضًا تشيلسي يحاول التعاقد مع النجم البرازيلي.