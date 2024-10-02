بناء على طلب أبنائه.. القضاء الأرجنتيني يحكم بنقل جثمان مارادونا!

لماذا؟

أصدر القضاء الأرجنتيني قرارًا بنقل جثمان أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا إلى ضريح بحي بويرتو ماديرو في بوينوس آيرس.

وحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن الحكم القضائي جاء بناء على طلب أبناء مارادونا بنقل رفاته من مقابر بيا بيستا بضواحي العاصمة إلى ضريح آخر سيتم تشييده العام المقبل تحت اسم "النصب التذكاري لرقم 10".

ومن المقرر أن يتم بناء الضريح في مكان يتم الوصول إليه سيرًا على الأقدام من "ميدان مايو"، علمًا بأنه سيكون مفتوحًا أمام الجماهير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يشار إلى أن أبناء مارادونا "دالما وجيانينا وخانا ودييجيتو" كانوا قد أعلنوا عن تشييد النصب التذكاري في وقت سابق، وذلك تكريمًا على مسيرة خالدة في كرة القدم العالمية.

وتوفي مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986، عن عمر ناهز 60 عامًا، متأثرًا بأزمة قلبية عام 2020 أثناء تعافيه من جراحة في الدماغ.