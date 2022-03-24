طلبان وحيرة .. ماذا دار بين رينارد ولاعبي السعودية قبل لقاء الصين؟

يستعد المنتخب السعودي لخوض مباراة مهمة في مشواره نحو التأهل إلى كأس العالم 2022، بمواجهة نظيره الصيني مساء اليوم الخميس.

المنتخب السعودي سيواجه الصين بالجولة التاسعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

ماذا طلب رينارد من لاعبي منتخب السعودي؟

الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، طالب من لاعبي الأخضر الهدوء والتركيز في مباراة الصين، من أجل تحقيق الانتصار.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، فإن رينارد أوضح للاعبي الأخضر أن عدم الاندفاع والتركيز هما مفتاح الفوز على الصين.

المدير الفني للمنتخب السعودي شدد على لاعبي الأخضر، أن الأهداف ستأتي لا محالة، حال تم الالتزام بعدم الاندفاع والتركيز الشديد في المباراة.

لماذا يحتار رينارد قبل لقاء الصين؟

وأكدت الصحيفة على أن هيرفي رينارد يفاضل خلال الوقت الحالي بين الثلاثي أحمد شراحيلي ومعتز تمبكتي وعبد الله مادو، من أجل اختيار لاعب في قلب الدفاع.

رينارد استقر على الدفع بعبد الإله العمري في قلب الدفاع، ويبقى اختيار اللاعب الثاني، الذي سيلعب في هذا المركز الحساس، في مباراة الصين.

يُذكر أن هيرفي رينارد قد حسم موقف المهاجم فراس البريكان، من المشاركة في مباراة الصين خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الخميس، حيث أكد على عدم جاهزيته لتلك المواجهة.

هيرفي أكد على أنه يسعى لتجهيز البريكان لمواجهة استراليا بالجولة العاشرة والختامية، بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

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