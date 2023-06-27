طلبات نجم الكرة التركية تعجز ريال مدريد وتقربه من برشلونة!

الملكي قريب من خسارة صفقة هامة لصالح برشلونة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد قد يخسر صفقة ضم اللاعب التركي أردا جولر من صفوف جلطة سراي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب لديه شرط وحيد للانضمام لصفوف أي فريق خلال الفترة الجاري، وهو الحصول على دقائق مع الفريق الأول.

لذلك يجد ريال مدريد صعوبة كبيرة في إقناع اللاعب بالتوقيع لصالحه، بالرغم من الشرط الجزائي البسيط للغاية الموجود في عقده مع ناديه التركي والذي يصل إلى 17 ونصف مليون يورو.

يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير عديدة أن برشلونة يضمن للاعب أن يحصل على دقائق مع الفريق الأول بحسب مساهماته وقدرته على التأقلم، وهو ما يجعل خيار النادي الكتالوني أقرب لأردا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد ضم جود بيلينجهام لتوه مقابل حوالي 100 مليون يورو مع استمرار لوكا مودريتش وتوني كروس ووجود فالفيردي وكامافينجا وغيرهم، سيكون من الصعب للغاية على الموهبة التركية أن تحصل ولو على دقيقة واحدة مع الملكي.