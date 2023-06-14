رغم طلبات باريس سان جيرمان .. "كيليان مبابي لن ينتقل إلا لريال مدريد"

مستقبل كيليان مبابي معلق بين باريس ومدريد

يعتقد الصحافي الفرنسي فرانسوا دافيد أن كيليان مبابي سينتهي به المطاف في صفوف ريال مدريد رغم ما يقال والبيانات من اللاعب أو عائلته.

وكان مبابي قد كذب أمس صحيفة "لو باريزيان" حينما قربته من ريال مدريد، مؤكدًا استمراره مع باريس سان جيرمان.

لكن يؤكد فرانسوا، الصحافي في "لو باريزيان" لكادينا سير أنه اللاعب سينتهي به المطاف في ريال مدريد "مبابي لن يذهب لأي فريق آخر سوى ريال مدريد. هم مستعدون للتخلي عنه لمدريد هذا الصيف، تسريب عدم تجديده لم يكن متوقعًا، ملاك النادي مهتمون بصفقة مانشستر يونايتد، يرغبون في إظهار قوة النادي وبأن باريس سان جيرمان فوق أي شخص والباب مفتوح للجميع".

وقد يكون ملاك نادي مانشستر يونايتد قريبًا قطريين إن تمت صفقة استحواذ الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني على النادي الإنجليزي. وهو ما قد يسهل انتقال اللاعب من النادي الباريس المملوك كذلك لصندوق الاستثمار القطري.

لكن يبدو أن لدي مبابي خطة مغايرة وهي اللعب لريال مدريد وإن لم يكن بداية من الصيف الحالي ففي الصيف المقبل.

ويرتبط كيليان بعقد مع باريس حتى 2024، وقد أبلغ النادي في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية بأنه لن يفعل بند التمديد لموسم آخر في عقده.