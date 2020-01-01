طلال العبسي وعلي لاجامي يدخلان ضمن خيارات الاتحاد

إدارة الاتحاد كانت قد عقدت أكثر من صفقة خلال الميركاتو الشتوي الحالي

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي بدأت البحث عن ضم مدافع محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويأتي هذا التحرك من قبل بعد أن تأكد غياب المدافع زياد المولد إلى نهاية الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها في الساق وأجرى على إثرها عملية جراحية.

الجهاز الطبي بالعميد أوصي الإدارة بعد العملية بابتعاد اللاعب عن المشاركة لفترة تصل إلى 6 أشهر لضمان تعافيه التام.

وتبرز العديد من الأسماء حاليًا من أجل تأمين خط دفاع الفريق، وأبرز الأسماء التي على رادار الإدارة حاليًا قائد فريق التعاون لاعب الاتحاد السابق طلال العبسي.

كما برز المدافع المتألق في منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي على لاجامي لاعب نادي الفتح.

وبحسب المؤشرات فأن التوقعات تصب في صالح قدوم العبسي في ظل الرغبة المشتركة بين الجانبين وحرص اللاعب على العودة إلى جدة التي يتواجد فيها بشكل متقطع حاليا بسبب مشاركته مع التعاون في القصيم.

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يُذكر أن إدارة الاتحاد كانت قد عقدت أكثر من صفقة خلال الميركاتو الشتوي الحالي ومنهم ليناردو جيل ومحمد ثاني وبرونو أوفيني وأخيرًا التونسي أنيس البدري.