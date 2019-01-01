طلال آل الشيخ: نسعى لنسخة أكثر قوة من البطولة العربية
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Ahmet Atta
قال طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية إنه يسعى لتقديم نسخة أكثر قوة من نسخة العام الماضي.
وكانت قرعة البطولة العربية قد أجريت اليوم بمشاركة عدد من الأندية العربية العريقة.
وحول القرعة، قال آل الشيخ إن الأندية المشاركة في البطولة خلال هذه النسخة تعد كلها أندية كبرى وذات شأن كبير.
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 27, 2019
وأضاف: "النسخة الماضية كانت مميزة وقوية وأعطتنا دفعة كبيرة لنتحدى أنفسنا ونقدم نسخة أقوى وأفضل"
وتابع: "نسعة لتجربة المزيد من الاقتراحات خلال هذه النسخة مثل تطبيق تقنية الفيديو التي باتت جزءًا رئيسيًا من كرة القدم في يومنا هذا"
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يذكر أن البطولة ستقام هذا العام في دولة المغرب تحت مسمى كأس محمد السادس للأندية الأبطال.