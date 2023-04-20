"طقطقة" ليلة العيد .. مدرب النصر الجديد يثير سخرية منافسيه

ملف المدرب الجديد للنصر صداع في رأس الإدارة، ومحل سخرية من المنافسين

shahid

تستمر "طقطقة" المنافسين على نادي النصر السعودي منذ خسارة ديربي الرياض أمام الهلال، لكن هذه المرة الأمر يتعلق بمدربه الجديد.

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العالمي خسر الديربي قبل يومين بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن، في أول مباراة له تحت قيادة مدربه المؤقت الكرواتي دينكو، الذي يتولى المسؤولية خلفًا للمدرب المقال الفرنسي رودي جارسيا.

وبينما يبحث النصر عن مدرب جديد، زعم البعض أن الجزائري نور الدين بن زكري؛ المدير الفني الأسبق لضمك، هو خليفة جارسيا الجديد، وهنا بدأ منافسو العالمي في "الطقطقة"..

أحدهم كتب ساخرًا: "بن زكري مدرب لنادي النصر لموسم مع أحقية التجديد عند الهبوط لدوري يلو"، وعلق آخر: "النصر على أساس أن خياراتهم التدريبية كانت مورينيو وجيسوس وجالاردو وبالأخير مدربهم بن زكري"، فيما كتب ثالث: "من مدرب فرنسي عالمي إلى مدرب حتى ضمك ما يقبل فيه الحين، وضعهم مزري ومضحك، أخرتها بن زكري أكثر مدرب سفل فيهم".

ورغم انتشار هذه الأنباء بكثرة، فإن الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل نفى صحتها، مؤكدًا أن دينكو سيقود الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة، مبتعدًا عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة، بفارق ثلاث نقاط، بينما لعب العالمي مباراة أكثر من العميد.

Shahid