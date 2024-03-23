طفلان ليسا من صلبه .. زوجة نجم ريال مدريد السابق تدمر حياته بـ"صدمة العمر"!

أنباء هبطت عليه مثل الصاعقة

كارثة إنسانية هائلة تعرض لها جيريمي نجيتاب لاعب ريال مدريد السابق، بسبب طفلين قام بتربيتهما على مدار السنوات الماضية.

الأسطورة الكاميرونية قرر الذهاب إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية ضد زوجته لور فوتسو، بعدما كذبت عليه وأقنعته بأن الطفلين من صلبه، بينما كشفت اختبارات الحمض النووي أن نسبهما يعود لشريكها السابق.

صحيفة "ذا صن" البريطانية قالت إن أوراق المحكمة أظهرت أقوال جيريمي الذي ادعي أن زوجته لور دمرت حياته من خلال سلوكها الدنيء وأكاذيبها المستمرة طوال هذه الفترة.

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وأشار نجم ريال مدريد السابق إلى أن التوأمان ولدا بسبب علاقة عابرة مع حبيبها السابق، في الوقت الذي خرجت فيه لور لتنفي ذلك في محاولة للدفاع عن نفسها.

ومن جانبها فصلت المحكمة في الأمر، وأقرت أن أقوال جيريمي صحيحة، لأن التحاليل والاختبارات أكدت أن الطفلين يخصان الشخص الآخر الذي سبق أن واعدته زوجة النجم الكاميروني.

جدير بالذكر أن جيريمي يمتلك مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، حيث لعب لتشيلسي ونيوكاسل وريال مدريد، حيث بدأ رحلته مع الميرينجي في 1999 وفاز مع الفريق بلقب للدوري الإسباني وحقق دوري أبطال أوروبا مرتين.