طفح به الكيل.. ميسون جرينوود يخبر لاعبي مانشستر يونايتد بقراره النهائي!

أحمد مجديأحمد مجدي
|
Mason-Greenwood(C)Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازمانشستر يونايتدماسون جرينوود

موهبة إنجليزية عطلتها قضية مثيرة

اخبر الإنجليزي ميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد زملاءه في الفريق بأنه لا يرغب في الاستمرار بقمصان فريق ملعب أولد ترافورد، على خلفية عدم اقتناعه بطريقة المعاملة التي يتعرض لها في أعقاب إسقاط التهم التي وجهت له بالاعتداء.

وأفادت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية بأن جرينوود اتخذ قراره النهائي بعدم اللعب أبدًا لمانشستر يونايتد بسبب تعنت النادي وإجرائه تحقيقات داخلية لا تزال مستمرة في الحادث، رغم أن التهم أسقطت قضائيًا بشكل رسمي في فبراير.

جرينوود أخبر زملاءه برغبته في ظل عدم وضوح قرار المدرب الهولندي إريك تين هاج بشأنه وعدم خوضه التدريبات بشكل منتظم، إضافة إلى أن النادي نفسه لا يزال راغبًا في فتح الملف كما لو كانت الاتهامات لم تسقط.

كان كل شيء قد بدأ في يناير 2022 حين ألقي القبض على جرينوود بتهمة الاعتداء الجنسي على صديقته، وظلت إجراءات محاكمته جارية حتى أسقطت الاتهامات عنه بشكل نهائي في فبراير 2023.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

445044 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
445044 الأصوات

اختيارات المحررين