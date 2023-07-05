طفح الكيل يا مانشستر يونايتد.. استياء قطري من الشياطين الحمر!

هل تتم عملية الاستحواذ قريبًا؟

تتزايد إحباطات الملاك القطريين بقيادة الشيخ جاسم بن حمد بسبب الوتيرة البطئية لعملية الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد وبدأ يتساءل عما إذا كانت عائلة "جليزر" جادة بشأن بيع النادي.

يأتي هذا وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، يزعم أن القطريين لم يتلقوا ردًا حتى الآن على العرض الخامس لشراء النادي، والذي قدمه في بداية شهر يونيو.

الشيخ جاسم مهتم بشراء 100٪ من النادي، على عكس الرئيس التنفيذي لشركة INEOS السير جيم راتكليف، الذي يسعى للحصول على حصة الأغلبية في الشياطين الحمر.

العرض الأخير المقدم من الشيخ جاسم والذي ورد أنه في حدود 6 مليارات جنيه إسترليني والذي تم تقديمه بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات وُصف بأنه عرض "قبول أو رفض" فقط أي أنه غير قابل لأي نوع من المفاوضات.

وقد أصبح مشجعو يونايتد غاضبين بشكل متزايد من قيام إدارة النادي بتأجيل عملية البيع وقاموا بمظاهرة حاشدة قبل فوز الفريق 1-0 على أستون فيلا في 30 أبريل.