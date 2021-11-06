"طفح الكيل! سولشاير يقتل مواهب مانشستر يونايتد"

مرة أخرى يصب أحد نجوم الدوري الإنجليزي السابقين جمّ غضبهم على مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، حيث انفجر لاعب توتنهام السابق جيمي أوهارا مطالبًا بإقالة المدرب النرويجي باعتباره "يقتل" المواهب.

وتلقى مانشستر يونايتد يوم السبت هزيمة جديدة كانت على يد جاره مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، بعد أسبوعين من خسارة ديربي شمال إنجلترا بنتيجة كارثية، خمسة أهداف للا شيء، أمام ليفربول في ملعب أولد ترافورد.

من ضمن الانتقادات التي يتعرض لها سولشاير أنه لا يشرك جادون سانشو ودوني فان دي بيك على الرغم من المبالغ الضخمة التي دُفعت للتعاقد معهما.

وتحدث أوهارا لشبكة TalkSport حول سولشاير قائلًا "لقد أنفقوا 70 مليون جنيه استرليني على سانشو وفي اللحظة التي يلعب بها يتم إقصاؤه من قائمة منتخب إنجلترا".

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كما أضاف "هذا الرجل (سولشاير) يقتل اللاعبين، كان فان دي بيك مرشحًا للكرة الذهبية والآن لا يمكنه حتى الحصول على المشاركة في مباراة واحدة".

وتابع لاعب توتنهام هجومه العنيف "لو من فعل ذلك كان جوزيه مورينيو لطرق الناس بابه وقالوا له ماذا تفعل بضم هذا اللاعب؟".

وأتم "سانشو خارج قائمة إنجلترا بسبب سولشاير، إنه ليس جيدًا بما يكفي الآن".

الجدير بالذكر أن مستقبل سولشاير يبقى على المحك، فمن الممكن أن تتم إقالة النرويجي خلال الساعات المقبلة مع طرح اسم زين الدين زيدان لخلافته لإنقاذ هذا الموسم العصيب على الشياطين الحمر.