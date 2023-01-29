طعن مدربين وإصابة ثلاث لاعبين.. هجوم في مباراة كرة قدم بإسبانيا

هجوم عنيف في دوري الدرجة الثانية الإسباني!

تعرض أحد المدربين للطعن، عقب انتهاء مباراة كرة قدم بإسبانيا، نتيجة لشجار عنيف.

وفي دوري الدرجة الثانية الإسباني، انتهت مباراة بين بيدرو هيدالجو بي وفيرجاس، بفوز الأخير 2-1، وبعد صافرة النهاية، حدث اشتباك عنيف، أدى لإصابة مدرب وبعض اللاعبين.

وبحسب صحيفة إل بريديكو، تعرض مدرب نادي فيرجاس ترافيسو لطعن في يده، وأُصيب 3 للاعبين، أحدهما في رقبته واكتفت المصاد بعدم ذكر اسمه.

وذلك بعدما تورط شخصان في شجار عنيف، وأحدهما قام بسحب سكين، وأعتدى على المدرب ترافيسو.

وأكدت التصريحات الصحفية، أنه عقب وصول الشرطة سريعًا، تم نقل المصابين في الحال إلى المستشفى، لكنهما أُصيبا بجروح طفيفة.