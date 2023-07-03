طعنة جديدة بعد عبد الرزاق حمدالله؟ الاتحاد يُعوض حجازي بمدافع النصر!

معوض حجازي ملف شائك في إدارة الاتحاد

بدا كجرح بسيط في البداية لكنه تحول إلى طعنة قاتلة في النهاية .. ذلك ما قد يصف ما فعله الاتحاد بالتعاقد مع عبد الرزاق حمدلله نجم النصر بعد تخلي ناديه عنه وفسخ عقده من جانب واحد في نوفمبر 2021، ويبدو أن الجسد النصراوي مقبل على طعنة جديدة!

الاتحاد ضم حمدالله مجانًا في يناير 2022 وقد أحيا اللاعب مسيرته من جديد وقاد الفريق للتتويج بلقبي السوبر السعودي ودوري روشن الموسم الماضي ليشعر الجمهور النصراوي بالكثير من الحسرة والندم على التفريط به.

النصر أعلن رسميًا الأسبوع الماضي عدم تجديد عقد مدافعه الإسباني ألفارو جونزاليس، وذلك رغم تقديمه لموسم رائع بعد انضمامه للفريق الصيف الماضي، وقد أكد الصحفي رودي جاليتي أن الاتحاد وضع اللاعب في دائرة المرشحين لتعويض المصري أحمد حجازي.

حجازي تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي بنهاية الموسم الماضي ومن المتوقع غيابه حتى نهاية العام الجاري تقريبًا، وفيما لم يُحسم مستقبله مع العميد بعد، يُرجح الجميع ضم مدافع آخر يُعوض غيابه حتى يستطيع العودة والوقوف على قدميه من جديد.

جاليتي أكد أن مسؤولي الاتحاد سيجتمعون مع جونزاليس هذا الأسبوع لاستطلاع رأيه وموقفه من اللعب للفريق، مشيرًا إلى أنه ليس المرشح الأول لتعويض حجازي لكنه يبقى خيارًا بديلًا مهمًا حال الفشل في ضم الأسماء الأولى في القائمة.

جونزاليس حال انضم للاتحاد وتألق معهم سيكون صاحب الطعنة الثانية من الاتحاديين في الجسد النصراوي خلال موسمين!