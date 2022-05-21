طريق جديد .. رومان سايس يصدم الأندية السعودية!

كشفت تقارير صحفية، عن اتخاذ المدافع المغربي رومان سايس، لاعب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، الأندية السعودية الراغبة في ضمه، وعلى رأسهم الأهلي.

النجم المغربي مرتبط بناديه الإنجليزي الذي انضم له عام 2016 بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد حاولت الأندية السعودية خاصة الهلال والنصر والأهلي الحصول على خدماته خلال فترتي الانتقال الأخيرتين لكن لم تكلل محاولاتهم بالنجاح لتمسك ناديه به حتى نهاية عقده.

الإعلامي الرياضي نواف العقيل، كشف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تطورات جديدة في مستقبل رومان سايس.

وجاء نص تغريدة العقيل كالآتي: "خاص: نادي وولفرهامبتون يبدأ مفاوضات تجديد عقد المدافع رومان سايس، بطلب من المدرب برونو لاج".

ورصد العقيل تصريحات لاج عن اللاعب المغربي، حيث قال: "في هذه اللحظة لا نعرف ما إذا كان رومان سايس يواصل معنا أم لا، يتحدث مع النادي الآن حول إمكانية التجديد، حتى الآن لم يتخذ اللاعب القرار".

🚨 برونو لاج : في هذه اللحظة لا نعرف ما إذا كان رومان سايس يواصل معنا أم لا، يتحدث مع النادي الان حول التجديد.



• حتى الان لم يتخذ اللاعب القرار. https://t.co/uffCSKUV29 — نواف العقيّل (@nawaf__oga) May 21, 2022

ومن المرجح أن يقوم اللاعب المغربي بتجديد عقده مع وولفر هامبتون، في ظل رغبته بالاستمرار في الملاعب الإنجليزية التي بدأت عام 2016.

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ويخوض فريق وولفرهامبتون مباراة مصيرية مساء الأحد، أمام فريق ليفربول، بالجولة الختامية بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستحدد بطل الدوري بنسبة كبيرة.