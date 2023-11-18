طريقك مسدود .. عقبة أمام الهلال لضم "البديل الأول" نيمار في يناير المقبل

الطريق لن يكون ممهدًا أمام الهلال لاختيار بديل نيمار بأريحية..

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بالطبع يعلم تمامًا مسؤولو الهلال السعودي أن الطريق لن يكون ممهدًا أمامهم لضم بديل للبرازيلي المصاب نيمار دا سيلفا في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصةً وأن التحركات السعودية بعد الصيف الماضي لم تعد مفاجئة بالنسبة لأندية أوروبا، التي ستعرف إلى حد ما كيف تحمي لاعبيها في قادم الانتقالات.

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الزعيم بدأ رحلة البحث عن نجم جديد يضمه في الشتاء بعدما أصيب أضخم صفقة صيفية له ألا وهو نيمار الذي أجرى مؤخرًا عملية جراحية في الرباط الصليبي وغضروف الركبة، وانتهى موسمه مع الفريق بشكل رسمي.

التقارير خلال الفترة الماضية ذكرت اسم البرازيلي تشارليسون كأول المطروحين على طاولة النادي السعودي لخلافة مواطنه المصاب، لكن ورغم أنه لا يقدم المطلوب مع ناديه الإنجليزي توتنهام إلا أنه لا نية للاستغناء عنه.

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مصدر مطلع أوضح لموقع "Football Insider" أن رحيل ريتشاليسون في الشتاء مرفوض نهائيًا بالنسبة لتوتنهام مهما كان العرض المقدم له، لكن ربما يتم التفكير في الأمر في الصيف المقبل، حال استمرت العروض المتواضعة التي يقدمها.

جدير بالذكر أن البرازيلي شارك الموسم الجاري في 11 مباراة مع توتنهام، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

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