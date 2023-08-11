على طريقة GTA .. الهلال يسخر من تصرف كريستيانو رونالدو

أحمد فرهود
Ronaldo-Al-NassrGetty
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الهلال يستفز كريستيانو رونالدو قبل النهائي

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سخر نادي الهلال السعودي، من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، قبل ساعات قليلة من نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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الهلال يواجه النصر، في السادسة من مساء يوم السبت "12 أغسطس 2023"، بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات نهائي كأس الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أراضيها.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو تشويقي للنهائي؛ معلقًا عليه: "لمجد آخر.. موعدنا غدًا".

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وظهر في الفيديو، لقطة "مسك" رونالدو، للنجم الكولومبي جوستافو كويلار، متوسط ميدان الزعيم السابق والشباب الحالي، من رقبته، في مباراة الديربي الأخيرة بين الفريقين.

وعلى ما يبدو، أن الهلال تعمد وضع هذه اللقطة، التي تشبه ما يحدث في لعبة "GTA"؛ للسخرية من تصرف الأسطورة البرتغالية، قبل تكرار مواجهته مجددًا، مساء السبت.

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124976 الأصوات