ماذا فعل البرغوث؟

أشعل احتفال ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي في اكتساح نيو إنجلاند (6-2) فجر اليوم الأحد بالدوري الأمريكي، مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم مشاركته بديلًا في الدقيقة 57، إلا أن النجم الأرجنتيني سجل هاتريك لفريقه في الدقائق 78 و81 و90، قبل أن يحتفل بطريقة "القوس والسهم" الشهيرة، والتي احتفل بها مؤخرًا الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول.

واعتاد ميسي في المباريات الماضية الاحتفال على طريقة أبطال سلسلة أفلام "مارفل"، مثل "سبايدر مان" و"آيرون مان" و"ثور"، وجاء الدور في مواجهة نيو إنجلاند على احتفال "هوك أي".

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ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 74 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الأمريكي، بينما تجمّد رصيد نيو إنجلاند عند النقطة 31 بالمركز السادس والعشرين.

وأصبح ميسي هو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم دون احتساب ركلات الجزاء، برصيد 740 هدفًا في 1078 مباراة، متفوقًا على كريستيانو رونالدو نجم النصر صاحب الـ739 هدفًا في 1245 مباراة.

ورفع ميسي رصيده إلى 36 مساهمة في موسم واحد ببطولة الدوري الأمريكي، ليحتل المركز الخامس في ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة

وأصبحت هذه هي المرة السادسة التي يُسجل فيها ميسي "هاتريك" في مباراتين متتاليتين خلال مسيرته، حيث كانت الأولى مع برشلونة عام 2011 حينما سجل أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني، ثم ضد بلزن بدوري أبطال أوروبا.