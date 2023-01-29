طرد مدير أعماله بسبب الاحتيال .. بولت: خسرت ما عملت من أجله لسنوات!

يوسين بولت العداء الشهير في ورطة مالية.

نفى العداء الجامايكي الشهير يوسين بولت المعروف بحبه لمانشستر يونايتد أن يكون قد تعرض للإفلاس بعد الأزمة المالية الأخيرة التي عصفت به هو وأسرته.

وقال بولت: "سيكون ذلك موقفًا صعبًا وحزينًا بالنسبة لأي شخص يخسر ما عمل بشكل شاق لسنوات من أجله، أنا محبط بكل تأكيد".

"لا أريد أن أقول الكثير، لكن الموقف لا يبدو جيدًا، لقد قرأت بعض التعليقات ويبدو أنه هناك بعض اللبس، أنا لست مفلسًا لكنني تعرضت للاحتيال".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، فبولت هو واحد من ضحايا عدة لشركة الاستثمار التي حصدت حوالي ثلاثة مليارات دولار أمريكي من عدة عملاء.

وترك بولت حوالي 12 مليونًا لدى الشركة بداعي الاستثمار في الأسهم، لكنها أصبحت 12 ألف دولارًا فقط دون مقدمات.

جدير الذكر أن بولت كان قد طرد مدير أعماله والمستشار المالي الخاص بعد تلك الأزمة بعد أن كان لهما دورًا في اختياره لشركة الاستثمار تلك.