طرد رونالدو وركلات جزاء .. حكم الكلاسيكو يثير الذعر في ريال مدريد

حالة من القلق داخل نادي ريال مدريد الإسباني، بعد تعيين دي بورجوس بينجوتشيا كحكم لنهائي كأس السوبر أمام برشلونة.
ريال تأهل إلى نهائي السوبر المقام في المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على فالنسيا، ليواجه غريمه الكتالوني في كلاسيكو تاريخي غدًا، الأحد خارج الأراضي الإسبانية.
صحيفة "موندو ديبورتيفو" استعرضت الأسباب التي دفعت ريال للقلق والقرارات المثيرة للجدل التي تم اتخاذها ضد الفريق في المناسبات السابقة.
ويأتي ذلك بعدما قام بينجوتشيا بطرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نهائي كأس السوبر أمام برشلونة على ملعب كامب نو، بسبب محاولة التمثيل للحصول على ركلة جزاء، وهي الواقعة التي شهدت قيام لاعب ريال السابق بدفع بينجوتشيا.
وهناك أيضًا ركلة جزاء مثيرة للشكوك تم احتسابها لصالح برشلونة في موقف جمع الثنائي كيلور نافاس ولويس سواريز، بالإضافة لهدف آخر لم يُحتسب لصالح رونالدو لوجود تسلل.
القناة الرسمية لريال مدريد قامت كذلك باستعراض لقطات من كلاسيكو موسم 2019/2020، عندما تواجد بينجوتشيا كحكم فيديو مساعد ولم يقم بإخبار حكم الساحة باحتساب ركلتي جزاء لصالح الفرنسي رافاييل فاران وسط احتجاجات من الفريق الأبيض الذي اعترض كذلك على هدف آخر لم يُحتسب.
وبالإضافة إلى هذه اللقطات يؤمن النادي الإسباني بوجود العديد من الأحداث المثيرة للجدل بمباريات الفريق التي أدارها بينجوتشيا، مما تسبب في حالة من القلق داخل الجهاز الفني وإدارة النادي بشكل عام.
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