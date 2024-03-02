طُرد بسببها .. حكم مباراة فالنسيا يكشف كلمات جود بيلينجهام له!

كانت مباراة صعبة للغاية!

شهدت مواجهة فالنسيا وريال مدريد ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من عمر الدوري الإسباني جدلًا تحكيميًا كبيرًا بسبب الطريقة التي انتهت بها.

جاء هذا عقب أن رفض الحكم احتساب هدفًا للنادي الملكي، حيث كان قد أطلق صافرته بالفعل، معلنًا نهاية المباراة.

توجه جود بيلينجهام محرز الهدف إلى الحكم وأطلق بعض الكلمات في وجهه فقام خيل مانزانو بإشهار البطاقة الحمراء بشكل مباشر في وجهه.

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وبحسب ما أوضح تقارير الحكم خيل مانزانو فقد قال بيلينيجهام له: "أنه هدف لعين"، وهو ما جعله يشهر البطاقة الحمراء بشكل مباشر في وجهه معتبرًا ذلك سلوكًا مشينًا.

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جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، بعدما تقدم فالنسيا بهدفين في أول نصف ساعة.