فيديو | طرد اللاعب "الأكثر جاذبية" في بريطانيا بسبب "الكلب الحيران"!

في دوري الهواة..

شهد دوري الهواة الإنجليزي طرد توم ديري لاعب فلكستون إنفيكتا، في مباراة فريقه التي خسرها (3-0) أمام بيليريكاي تاون.

وبينما كانت النتيجة 2-0 في الدقيقة 75، توقفت المباراة لعلاج أحد اللاعبين، وحاول "ديري" الحصول على الكرة من لاعبي بيليريكاي، إلا أنه تعرض لموقف محرج.

سقط ديري الذي اختير كأكثر لاعبي كرة قدم إثارة في بريطانيا عام 2018 في مصيدة ثنائي الفريق الخصم، إذ تبادلا تمرير الكرة من فوق رأسه (كما الحال في لعبة الكلب الحيران).

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أثار الموقف حفيظة ديري، الذي اندفع نحو حارس ريكاي وضربه بالقدم، ما وضع الحكم أمام خيار وحيد وهو طرده ببطاقة حمراء مباشرة.

وسرعان ما سارت الأمور من سيئ إلى أسوأ بالنسبة لفولكستون، حيث استفاد إبراهيم جالوه لاحقًا من خطأ دفاعي لإضافة هدف ثالث في وقت متأخر.