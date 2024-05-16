"طرده سريعًا من بيته الجديد" .. رسالة إعلامية للشباب برحيل راكيتيتش في الصيف!

النجم الكرواتي يرتبط بعقد مع الشباب حتى صيف 2025..

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طالب الإعلامي علي العنزي، إدارة نادي الشباب، بإعادة النظر في صفقة الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، ودراسة مستقبله مع الفريق في الموسم المقبل.

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وانتقل راكيتيتش إلى صفوف الشباب في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، بعقد حتى يونيو 2025، وتحدّث نجم برشلونة الأسبق عن تجربته في المملكة، قائلًا إنه يشعر وكأنه في بيته الجديد، حيث فوجئ بأن الجميع منفتح وودود، وإن الصورة المتداولة في أوروبا مختلفة عمّا هي عليه على أرض الواقع.

وقال العنزي، عبر برنامج "دورينا غير"، "أتمنى أن تعيد إدارة الشباب النظر في بقاء راكيتيتش، مع احترامي لسيرة اللاعب الكبيرة، وأنه قدم الكثير مع منتخب كرواتيا، ولكن اللاعب كثير الإصابات، لا يشارك كثيرًا، يلعب مباراة ثم يغيب ثلاثة، ناهيك أن عمره بين 36 و37 عامًا".

في المقابل، رشّح الناقد بسام الدخيل، اللاعب راكيتيتش، للبقاء مع الشباب، برفقة الثنائي يانيك كاراسكو ورومان سايس، في الموسم المقبل.

ورد الدخيل على طلب العنزي بالاستغناء عن راكيتيتش، قائلًا إن الشباب لا يملك ميزانية عالية تمكنه من ضم صفقة عالمية بديلة في الصيف المقبل، وأضاف أن راكيتيتش قدم إلى الشباب بنفس المبلغ الذي كان النادي سيتعاقد به مع البرازيلي رومارينيو من الاتحاد، في الميركاتو الشتوي الماضي، بما يتراوح بين 3-4 ملايين يورو في السنة.

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وخاض راكيتيتش 5 مباريات فقط مع الشباب، في دوري روشن السعودي، سجل خلالها هدفًا وصنع تمريرة حاسمة، وكان آخرها أمام الهلال في 30 مارس الماضي، فيما غاب عن آخر 6 مباريات لليوث في المسابقة.

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