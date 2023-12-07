بعد طرده ضد الاتفاق .. حقيقة غياب بانيجا عن ديربي الشباب والنصر في كأس الملك

هل يغيب إيفر بانيجا عن ديربي النصر والشباب

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في الدقيقة 66 من عمر المواجهة أمام الاتفاق، تحصل النجم الأرجنتيني الكبير إيفر بانيجا، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، على الكارت الأحمر المباشر.

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الشباب اكتفى بالتعادل السلبي (0-0) مع الاتفاق، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

طرد بانيجا؛ يأتي قبل مباراة الليث الشبابي أمام النصر، يوم 11 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي؛ لتتضارب الأنباء بشأن غيابه عن الديربي الكبير، من عدمه.

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وفي هذا السياق.. قال القانوني الرياضي أحمد الشيخي: "لن يغيب الكابتن بانيجا عن مباراة فريقه الشباب ضد النصر، بكأس الملك".

الشيخي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الطرد المباشر الذي تحصل عليه النجم الأرجنتيني، سيغيبه عن مباراة "الإيقاف التلقائي" بالدوري فقط، ضد نادي الفتح، مع غرامه 10 آلاف ريال سعودي؛ لأن الكارت الأحمر كان بسبب السوك "العنيف" وليس "المشين".

وأوضح القانوني الرياضي، أن حكم مباراة الشباب والاتفاق، إذا دوّن في تقريره أن طرد بانيجا، جاء بسبب أي سلوك آخر غير "العنف"، وبالتالي إيقافه مباراتين أو أكثر، يستطيع الليث وقتها الاستئناف، ورفع أي عقوبة إضافية، غير اللقاء التلقائي في الدوري.

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