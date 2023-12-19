بعد طرده من الاتحاد .. نونو سانتو على أبواب فريق إنجليزي "عريق"

حسم مستقبل نونو سانتو بعد إقالته من نادي الاتحاد

اقترب المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، من التوقيع مع فريقه الجديد؛ بعد شهر ونصف تقريبًا، من "إقالته" من تدريب نادي الاتحاد السعودي.

سانتو تولى تدريب الاتحاد، في الفترة من يوليو 2022 إلى نوفمبر 2023؛ وقاده لتحقيق ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، في الموسم الرياضي الماضي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، وصل المدير الفني البرتغالي إلى إنجلترا، مساء اليوم الثلاثاء؛ لبدء مهمته الجديدة، بشكل رسمي.

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رومانو كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي؛ سيعلن عن تعيين نونو سانتو، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن إدارة الفريق الإنجليزي العريق، والذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا عامي 1979 و1980، قررت يوم أمس الإثنين، "إقالة" المدير الفني ستيف كوبر من منصبه؛ بعد تراجع النتائج.

جدير بالذكر أن سانتو البالغ من العمر 49 سنة، عمل في الملاعب الإنجليزية قبل رحلته مع الاتحاد؛ وذلك بقيادته ناديي وولفرهامبتون وتوتنهام هوتسبير.