"طردت روبياليس من مكتبي والجميع يعرف كيف يقضي وقته جيدًا"

هجوم جديد على رئيس الاتحاد الإسباني الموقوف

كشفت إيرين لوزانو الرئيسة السابقة للمجلس الأعلى للرياضة الإسباني، عن قيامها بطرد لويس روبياليس من قبل بسبب سلوكه غير اللائق.

رئيس الاتحاد الإسباني تصدر عناوين الصحف على مدار الأسابيع الماضية، بعد قيامه بتقبيل جيني هيرموسو لاعبة إسبانيا على منصة التتويج بعد الحصول على كأس العالم للسيدات 2023.

ووسط موجة من الغضب والانتقادات تحدثت لوزانو إلى شبكة "El Larguero" قائلة:"المركز كان كبير جدًا بالنسبة له، أولئك الذين عملوا معه يعرفون جيدًا كيف يقضي روبياليس وقته".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لقد ارتكب إساءة في استخدام سلطته وأتمنى أن تقوم المحكمة الرياضية بالتحقيق معه واستبعاده من منصبه كرئيس الاتحاد الإسباني".

وكشفت عن واقعة سابقة بينها وروبياليس متابعة حديثها:"قام وقتها بتوجيه اتهامات خطيرة للغاية وأساء الحديث عن شخص أثق به كثيرًا، طلبت منه أن يسحب ما قاله ولم يستجب لذلك طردته من مكتبي".

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إيقاف روبياليس لمدة 90 يومًا من ممارسة أي نشاط كروي، وسط مطالب باستبعاده تمامًا من منصبه.