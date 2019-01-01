طرح تذاكر مباراة الهلال والأهلي بطريقة جديدة ونفاذ نصفها

50% من تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلنت شركة "مكاني"، المتخصصة في بيع تذاكر المباريات، تذاكر مباراة الأهلي والهلال في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وقررت الشركة أن يكون أسعار التذاكر بشكل تدريجي، بحيث يزيد سعرها كل يوم قبل المباراة، لتكون هذه المرة الأولى التي يتم تطبيق فيها الطريق.

وأشارت الشركة عبر موقع تويتر، أن نسب التذاكر ستكون 95% للأهلي، و5% للهلال، في مباراة الذهاب.

ونفذت ما يقرب من 50% من تذاكر المباراة، والتي بلغت 32967 تذكرة، في المباراة التي يستضيفها ملعب مدينة الملك عبد الله.

الجدير بالذكر أن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، مباراة الإياب يوم الثلاثاء 13 أغسطس.

وستكون أسعار التذاكر على النحو التالي:

الخميس: موحد 20 - فضي 300 - ذهبي 500

الجمعة: موحد 25 - فضي 350 - ذهبي 550.

السبت: موحد 30 - فضي 400 - ذهبي 600.

الأحد: موحد 35 - فضي 450 - ذهبي 650.