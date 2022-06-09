طرابزون التركي يهدد الأهلي .. الأفضل في موسم الراقي يوافق على الرحيل!

رغم أن جماهير النادي الأهلي السعودي تطالب إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، بتسريح غالبية لاعبي الفريق بعد الموسم الكارثي الحالي إلا أن هناك اتفاق من الجميع على ضرورة بقاء المقدوني إزجيان إليوسكي؛ ظهير أيسر الفريق.

المقدوني الحسنة الوحيدة في موسم كارثي:

إليوسكي لم يكن الأفضل في الراقي فقط، إنما هو أحد أفضل اللاعبين في مركزه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل عام.

تألق المقدوني أتى رغم مصارعة الأهلي للبقاء في دوري المحترفين حتى الآن مع بقاء جولتين فقط على نهاية الموسم، إذ يقبع في المركز الـ11 بـ31 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن الفرق التي تحتل مراكز الهبوط.

إليوسكي كان قد انضم للراقي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر قادمًا من ليدز الإنجليزي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل 2022-23.

وشارك صاحب الـ30 عامًا في 28 مباراة مع الراقي، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع ثمانية آخرين.

إليوسكي يوافق على الرحيل:

في الوقت الذي يأمل به جمهور الأهلي الحفاظ على إليوسكي وبناء فريق جديد معه في الموسم المقبل، أتى الخبر الصادم من الصحافة التركية.

وفقًا للإعلامي التركي تانير كارامان فإن نادي طرابزون سبور التركي مهتم للغاية بالتعاقد مع إليوسكي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح الإعلامي أن اللاعب أبدى رغبته بالفعل في ارتداء قميص الفريق التركي.

واكتفى كارامان بهذه التفاصيل، مؤكدًا أنه لديه المزيد من قبل طرابزون ومن قبل اللاعب أيضًا، سيكشف عنه غدًا الجمعة.

هل يرحل إليوسكي بالفعل؟

ما هو مؤكد أن رحيل اللاعب سيحدث حال فشل الراقي في الاستمرار بدوري المحترفين، فلن يستمر غالبية اللاعبين الأجانب حال الهبوط.

لكن إذا هرب الأهلي من الهبوط فإن إدارة النادي ستتمسك بالمقدوني حتى اللحظات الأخيرة، ولن تضطر لبيعه إلا إذا كان المقابل المادي مغريًا للغاية.

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