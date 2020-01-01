طبيب وليد سليمان يوصي بعزله في مستشفى خاص بسبب حالته الصحية

لاعب الأهلي يعاني من ارتفاع درجة حرارته.

أوصى طبيب وليد سليمان، صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، بنقله وعزله في مستشفى خاص، في ظل تدهور حالته الصحية، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وليد سليمان تعرض للإصابة بفيروس كورونا، بعد مباراة فريقه الأهلي أمام سماد أبو قير، في دور الربع نهائي ببطولة كأس مصر، تسببت في غيابه عن فريقه خلال الفترة الماضية.

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وأشار مصدر مقرب من اللاعب لموقع "يلا كورة" إلى أن درجة حرارة وليد سليمان مرتفعة ولا تنخفض، وهو الأمر الذي جعل الطبيب المعالج له يوصي بضرورة نقله وعزله في مستشفى خاص.

طلب الطبيب المعالج لوليد سليمان جاء بهدف تلقيه المزيد من الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة، حتى تتحول مسحته من الإيجابية إلى السلبية، ومن ثم يعود إلى حياته الطبيعية.

يأتي ذلك بعدما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، خلال تصريحات يوم الخميس الماضي، على أن المسحة الطبية لوليد سليمان والمالي أليو ديانج مازالت إيجابية.

يذكر أن هناك لاعبان في صفوف الأهلي يعانيان من فيروس كورونا، وهما الجناح محمد شريف، والمهاجم أحمد ياسر ريان، حيث يتم عزلهما خلال الفترة الحالية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، في مباراة نهائي كأس مصر مساء اليوم السبت، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية.