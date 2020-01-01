طبيب مارادونا يكشف آخر تطورات حالته

بعد إجراء عملية جراحية روتينية

أكد ليوبولدو لوكي، الطبيب الشخصي للنجم الأرجنتيني السابق دييجو أرماندو مارادونا، أنه اقترب من مغادرة المستشفى هذا الشهر.

مارادونا خضع لعملية جراحية روتينية في الأرجنتين الأسبوع الماضي، بعد معاناته من ورم دموي تحت الجافية، حيث دخل المستشفى بسبب مخاوف من فقر الدم والجفاف.

ومن جانبه قال لوكي عن آخر تطورات حالة أسطورة نابولي وبرشلونة:"الصورة السريرية له جيدة جدًا من حيث الجراحة واستجابته للعلاج".

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وأضاف:"حاليًا ندرس مغادرته المستشفى، لأنه يريد العودة للمنزل، ولكن علينا النظر لبعض العوامل الخاصة بحالته المرضية، مثل تواجده في مكان يحصل فيه على الرعاية اللازمة من أجل الشفاء".

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وتابع:"تحسنه جاء بفضل دعم الأطباء والمستشفى، وقبل كل شيء دعم عائلته وممثليه وعشاقه، لن يغادر اليوم ولكن الأمر سيحدث قريبًا".

واستكمل:"فيما يتعلق بلم شمل عائلته، أود أن أبرز اهتمام الجميع بتطور حالته، والسعي لتحقيق الهدف الأهم وهو تعافيه بشكل كامل".

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جدير بالذكر أن مرض مارادونا الذي يعمل حاليًا كمدرب لفريق خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، تسبب في غيابه عن تعادل فريقه أمام فيليز سارسفيلد بهدفين لكل فريق ببطولة الدوري المحلي.