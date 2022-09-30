طبيب أعصاب وكشاف خاص .. ظهير توتنهام يُحاول استنساخ حكيمي بمليون إسترليني

تجربة ملهمة في الدوري الإنجليزي

يُحاول اللاعبون دومًا تطوير قدراتهم الفنية والبدنية وتحسين مستوى الجودة لديهم لإقناع المدربين بالاعتماد عليهم بشكل أساسي، ويستخدمون لتحقيق هذا الهدف مختلف الوسائل المتاحة، لكن إيمرسون رويال مدافع توتنهام بذل جهدًا مضاعفًا في هذا الإطار ولجأ لأفكار من خارج الصندوق كما يُقال.

الظهير الأيسر البرازيلي انضم لتوتنهام صيف 2021 قادمًا من برشلونة مقابل 25 مليون يورو، لكنه لم يُقدم المستوى المطلوب في موسمه الأول وتعرض لانتقادات كبيرة خاصة لأدائه الهجومي، فهو لم يسجل سوى هدف واحد وصنع مثله، وقد قال مدربه أنتونيو كونتي صراحة أنه لم يكن عند مستوى التوقعات.

إيمرسون لم يقف صامتًا إزاء ذلك الوضع، إذ بجانب التزامه في التدريبات واجتهاده في تنفيذ تعليمات المدرب الإيطالي، فقد لجأ إلى طرق جديدة وضحى ماليًا بشدة لتحسين مستواه ومحاولة استنساخ الظهير الأيسر الأفضل في العالم حاليًا، خاصة هجوميًا، أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب.

صاحب الـ23 عامًا أنفق ما يقرب المليون جنيه إسترليني لشراء خزان الأوكسجين عالي الضغط ليُحسن من قدراته البدنية، كما استعان بفريق خاص من الكشافة لمراقبة حكيمي مع باريس سان جيرمان ودراسة تحركاته الدفاعية وخاصة الهجومية، حيث انفجر اللاعب سابقًا تحت قيادة كونتي في إنتر الإيطالي بإحرازه 7 أهداف خلال 45 مباراة.

الأمر لم يتوقف هنا، بل أفادت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن إيمرسون والفريق الخاص به، والذي يقوده والده، استعان كذلك بطبيب الأعصاب وأخصائي السلوك البشري "د. فابيانو دي أبريو" لتدريبه على التعامل مع الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها اللاعبون جراء اللعب في الدوري الإنجليزي.

دي أبريو الذي سبق أن عمل مع العديد من اللاعبين قال للصحيفة "إيمرسون مستعد لكل ما يتطلبه الأمر لأن يُصبح أفضل، التخلي عن ثقافة وتكهنات والانضمام للدوري الأسرع والأكتر تطلبًا في العالم ليس سهلًا أبدًا على اللاعبين. الانسجام مع الدوري الإنجليزي يكون بالعقل".

تضحيات إيمرسون أتت بثمارها هذا الموسم، إذ يتواجد أساسيًا في جميع مباريات السبيرز وقد استطاع صناعة هدف خلال 7 مباريات، والأهم أنه نال إعجاب مدربه الإيطالي الذي قال عنه في وقت سابق من الشهر الجاري "أنا سعيد جدًا بالمستوى الذي وصل له إيمرسون ومنبهر بإخلاصه لعمله، لقد تحسن كثيرًا عن الموسم الماضي".

توتنهام يحظى بموسم مثير للإعجاب هذا الموسم في البريميرليج، إذ فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وهو الفريق الوحيد مع مانشستر سيتي الذي لم يتذوق طعم الخسارة بعد، ويتواجد ثالثًا في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن عدوه اللدود ومنافسة في الجولة القادمة آرسنال.