طبيب الاتحاد الآسيوي يكشف السبب الطبي لإعجاز ميسي

كيف أصبح ميسي ذلك الأسطورة؟ طبيب الاتحاد الآسيوي يجيب

يعتقد طبيب الاتحاد الآسيوي دوناتو فيلاني أن التكوين البدني لأسطورة برشلونة ليونيل ميسي وقلة تعرضه الإصابات أحد أسباب مسيرته التاريخية.

وكانت كرة القدم قد توقفت في الثالث عشر من مارس الماضي في إسبانيا وبقية بقاع أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وحول ذلك، قال الرأس الطبي الأكبر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن ليونيل ميسي يتمتع بالظروف المثالية ليبقى إلى الأبد بين لاعبي النخبة.

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وأضاف في مقابلة مع راديو ماركا: "ليو محترف ممتاز أولًا، وثانيًا هو لم يتعرض أبداً لإصابات خطيرة، ويعيش حياة طبيعية لشاب في سنه ولديه صفات إنسانية رائعة"

وتابع: "هو لاعب كرة قدم استثنائي ورياضي أسطوري بكل المقاييس، إذا لم يعد ليو أفضل لاعب في التاريخ، فهو الثاني في أسوأ تقدير"

وأردف: "لذلك أعتقد أن ميسي سيستطيع الاستمرار طويلًا وأن بنيته الجسدية ستساعده للاستمرار في الملاعب لفترة أطول يقدم فيها ذلك العطاء الكبير"

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يذكر أن ليونيل ميسي قد توج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام 2019، ليرفع رصيده من هذه الجائرة إلى 6 ألقاب كأكثر لاعب في التاريخ يحققها.