طبق مليء باللحم.. هالاند يحتفل بـ"هاتريك المنتخب" على طريقته الخاصة

ماذا فعل النجم النرويجي؟

احتفل إرلينج هالاند مهاجم النرويج بتسجيل هاتريك في الفوز على كازاخستان (5-0) مساء أمس الأحد في ملعب وليفال ستاديوم ضمن الجولة السادسة بدوري الأمم الأوروبية.

وضع القائد هالاند فريقه في المقدمة بالدقيقة 24، قبل أن يسجل الهدف الثاني بعد 13 دقيقة، ويضيف هدفه الثالث في الشوط الثاني (الرابع في المباراة)، ليمدد رقمه القياسي كهداف لمنتخب النرويج (38 هدفًا).

ونشر هالاند صورتين "ستوري" عبر حسابه على منصة إنستجرام يحتفل في الأولى مع زملائه داخل غرفة الملابس، بينما يكتفي في الثانية بطبق مليئ بكمية كبيرة من اللحم المدخن.

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ويعد هذا الهاتريك هو الرابع في مسيرة هالاند مع النرويج، والـ25 في مجمل مسيرته مع الأندية والمنتخب، علمًا بأنه يبلغ من العمر 24 عامًا فقط.

وأحرز مهاجم مانشستر سيتي 22 هدفا للنادي والمنتخب هذا الموسم، وسجل الهاتريك الثالث في موسم 2024-25، علمًا بأنه ابتعد بصدارة هدافي النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية (7 أهداف).

ويولي هالاند اهتمامًا كبيرًا بالطعام الصحي في نظامه الغذائي، ويصفه زملاؤه في مانشستر سيتي بأنه يأكل مثل الدُب (في إشارة إلى تناوله كميات كبيرة من الطعام).