"طالما يستطيع اللعب لا بأس" .. تعليق دورتموند على إصابة بيلينجهام يسبب لهم المتاعب!

المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند يقلق الجماهير!

أثار سيباستيان كيل المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند قلق جماهير فريقه على اللاعب جود بيلينجهام بسبب الأربطة التي يرتديها على ركبته.

وقال كيل في تصريحات نقلتها "صن": "ربما يفتقد للتسجيل هنا أو هناك ليس كما كان يفعل في النصف الأول من الموسم، لكنه يعمل ويريد التسجيل".

وأضاف: "هناك بعض الأوقات التي عليك أن تقبل فيها أن اللاعب لا يلعب في أعلى المستويات، لكنني أعلم أنه يقدم كل ما في وسعه".

وأردف: "هو يتلقى العلاج بشكل مستمر في الأسابيع الماضية، لكن طالما إنه يستطيع اللعب فكل شيء سيكون على ما يرام"، وهو التصريح الذي تسبب في حصول المدير الرياضي على بعض الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف الألمانية، حيث وصفته صحيفة "بيلد" بالمزعج.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد شارك في 23 مباراة بالدوري الألماني هذا الموسم مسجلًا أربعة أهداف وصانعًا لمثلهم.