طالبًا تعويضات.. مانشستر سيتي يسحب الدوري الإنجليزي إلى القضاء!

ماذا يحدث في إنجلترا؟

أقام نادي مانشستر سيتي دعوى قضائية ضد الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل إنهاء قواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة بالدوري، التي يزعمون أنها تمييزية وغير قانونية.

وعمل الدوري الإنجليزي على تشديد القواعد المتعلقة بتوقيع الأندية عقود رعاية مع شركات مرتبطة بأصحابها في فبراير/شباط الماضي.

وحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن النزاع بين السيتي والدوري الإنجليزي سيتم إنهاؤه بعد جلسة تحكيم تستمر أسبوعين، اعتبارًا من الإثنين المقبل، علمًا بأن فريق مدينة مانشستر يطلب تعويضات.

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وفي سياق آخر، يواجه مانشستر سيتي 115 تهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، تتعلق بانتهاكات مزعومة للوائح وقواعد اللعب المالي النظيف بين عامي 2009 و2023.

ويرى النادي الإنجليزي، حسب مذكرة قانونية، أنهم ضحايا "التمييز وطغيان الأغلبية"، الذي يهدف إلى خنق نجاحهم على أرض الملعب، إذ حصد لقب البريميرليج في المواسم الأربعة الأخيرة.