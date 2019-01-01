طاقم تحكيم مصري لإدارة كلاسيكو تونس

الصفاقسي والترجي في لقاء الانفراد بالصدارة لباب سويقة أو التساوي ليوفنتوس العرب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الحكام التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم عن تكليف طاقم حكام مصري لإدارة لقاء الكلاسيكو بين الترجي والصفاقسي، المقرر إقامته بعد غدٍ الأربعاء.

المباراة من المقرر أن تقام على الملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الـ17 بالدوري التونسي للمحترفين.

ويقود طاقم التحكيم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه أحمد توفيق وهاني عبد الفتاح، مع وجود محمد حسن كحكمًا احتياطيًا والقيدوم توفيق العجنقي مراقبًا للقاء.

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ويأتي تعيين طاقم التحكيم المصري في إطار الاتفاقية التي تم إبرامها بين البلدين لتبادل الخبرات التحكيمية، حيث أدار حكام تونسيون من قبل مباريات بالدوري المصري الموسم الجاري.

يذكر أن باب سويقة يدخل اللقاء محتلًا صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس العرب، صاحب الوصافة، وكلاهما خاض 16 مباراة في المسابقة.