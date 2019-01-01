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دوري أبطال آسيا

طاقم تحكيم صيني لمباراة السد وباختاكور

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الاتحاد الآسيوي يكشف عن طاقم تحكيم مباراة السد وباختاكور في دوري أبطال آسيا
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن طاقة التحكيم الذي يخوض مباراة السد وباختاكور الأوزبكي، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

ويحل السد ضيفاً على حساب باختاكور، مساء الثلاثاء القادم في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للبطولة الآسيوية.

ويتكون طاقم تحكيم المباراة من كلاً من الصيني فو مينج حكم ساحة، وهيو ويمنج مساعد أول، ووانج ديكسين مساعد ثاني، وتشين هيسين من الصين تايبيه حكم رابع، وسيكون مراقب المباراة توكابييف كيميل من قيرغستان.

ويشارك الزعيم في المجموعة الرابعة رفقة كلاً من الأهلي السعود وباختاكور الأوزبكي، وبیرسبولیس الإيراني.

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الجدير بالذكر أن السد يحتل المركز الثالث في مجموعته بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر باختاكور المجموعة بأربع نقاط، ويتذيل بیرسبولیس المجموعة بنقطة وحيدة.

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