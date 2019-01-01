طاقم تحكيم صيني لمباراة السد وباختاكور

الاتحاد الآسيوي يكشف عن طاقم تحكيم مباراة السد وباختاكور في دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن طاقة التحكيم الذي يخوض مباراة السد وباختاكور الأوزبكي، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

ويحل السد ضيفاً على حساب باختاكور، مساء الثلاثاء القادم في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للبطولة الآسيوية.

ويتكون طاقم تحكيم المباراة من كلاً من الصيني فو مينج حكم ساحة، وهيو ويمنج مساعد أول، ووانج ديكسين مساعد ثاني، وتشين هيسين من الصين تايبيه حكم رابع، وسيكون مراقب المباراة توكابييف كيميل من قيرغستان.

ويشارك الزعيم في المجموعة الرابعة رفقة كلاً من الأهلي السعود وباختاكور الأوزبكي، وبیرسبولیس الإيراني.

🇸🇦 يعتبر فهد المولد أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف من المحليين هذا الموسم بالدوري السعودي حيث ساهم بـ13 هدفًا..

🏃‍لعب 20 مباراة

⚽ سجل 10 أهداف

🅰 صنع 3 أهداف

كما أنه ساهم بـ3 أهداف في آخر 3 مباريات ( سجل 2⃣ / صنع 1⃣ )



(@ittihad :📸) pic.twitter.com/IzIKTaqrNj — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 5, 2019

الجدير بالذكر أن السد يحتل المركز الثالث في مجموعته بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر باختاكور المجموعة بأربع نقاط، ويتذيل بیرسبولیس المجموعة بنقطة وحيدة.