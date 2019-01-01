طارق سليمان: الشناوي يعاني من إجهاد وإكرامي قائداً للأهلي

مدرب حراس مرمى الأهلي يكشف عن موعد الشناوي إلى الملعب من جديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح طارق سليمان، مدرب حراس المرمى للنادي الأهلي، عن إصابة محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء، وعدم مشاركته أمام الجونة في مباراة اليوم.

وغاب الشناوي عن فوز الأهلي على الجونة بهدفين لهدف، في الجولة الـ 24 من الدوري المصري، ليشارك شريف إكرامي بدلاً منه.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: "الفوز اليوم كان مهماً للغاية وليس سهلاً على ملعب الجونة، كل المباريات المتبقية في الدوري ستكون صعبة".

وتابع: "الشناوي يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، لذا قررنا أنه بحاجة إلى الراحة في مباراة اليوم، سيكون جاهزاً للمشاركة من جديد بعد يومين من الآن".

بعد التأخر بهدف.. الأهلي يفوز باللقاء 🔥

محمد ناجي جدو سجل للجونة في الدقيقة 53 ⚽️

وسجل للأهلي كريم نيدفيد وناصر ماهر 🔴🔴 pic.twitter.com/nj3euFNBDj — جول مصر (@goaleg) February 24, 2019

وتطرق سليمان إلى الحديث عن شريف إكرامي، وقال عنه: "إكرامي لديه شخصية قوية للغاية، لقد حقق العديد من الإنجازات مع الفريق، يحافظ دائماً على تركيزه، حتى في حال عدم مشاركته فهو يقوم بدور القائد في الفريق".

ووصل الأهلي إلى النقطة الـ 48 بعد فوز اليوم، في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري وبفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر.