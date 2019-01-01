طارق حامد يغيب عن مباراة الزمالك الأفريقية القادمة

وسط ميدان الزمالك بدون طارق حامد في مواجهة بترو اتليتكو الأنجولي

فيسبوك تويتر بلال محمد

يفتقد الزمالك إلى خدمات متوسط ميدانه طارق حامد، في مباراته الأفريقية القادمة أمام بترو أتليتكو الانجولي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل حامد على بطاقة صفراء في مباراة الفارس الأبيض امام بترو اتليتكو، مساء اليوم في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك امام الفريق الأنجولي، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الوقت القاتل عن طريق يوسف أوباما.

بهدف في نهاية المباراة ⚽️

يوسف أوباما يدرك التعادل للزمالك أمام بترو أتليتكو بعد عرضية من عبد الله جمعة، المهمة صعبة ولكن مازال هناك أمل في الصعود 🔴⚪️ pic.twitter.com/3Ck3w4Gl6f — جول مصر (@goaleg) February 24, 2019

ومن المنتظر ان يحل الفارس الأبيض ضيفاً على نظيره بترو أتليتكو، يوم الأحد 3 مارس القادم، في إطار مباريات الجولة الرابعة من البطولة.

الجدير بالذكر ان الزمالك يتذيل مجموعته برصيد نقطتين، وبفارق نقطتين عن كلاً من نصر حسين داي، وبترو أتليتكو أصحاب المراكز الثالث والثاني، بينما يتصدر جور ماهيا المجموعة بست نقاط.