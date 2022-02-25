"طارق حامد سينضم لهذا النادي السعودي الموسم القادم"

كشف الإعلامي سعود الصرامي عن اقتراب طارق حامد نجم وسط الزمالك من اللعب في الدوري السعودي الموسم القادم، مشيرًا إلى أنه سيكون اللاعب الزملكاوي الثالث المنتقل للعب في السعودية بعد مصطفى فتحي ومحمد أبو جبل.

التعاون كان قد ضم مصطفى فتحي خلال يناير الماضي من الزمالك مقابل مليون دولار، وذلك بعدما حصل على توقيعه مستغلًا دخوله الفترة الحرة مع ناديه، وقد أكدت عديد المصادر أن النصر اتفق مع حارس المرمى، أبو جبل، على الانضمام له الموسم القادم مقابل 7 ملايين ريال سعودي سنويًا.

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الصرامي أوضح عبر تويتر أن صاحب الـ33 عامًا سينضم للاتحاد الموسم القادم عقب نهاية عقده مع الزمالك، لكنه لم يكشف أي معلومات عن اتفاق الطرفين، سواء مدة العقد أو التفاصيل المالية.

#هات_إذنك

نجم الكرة المصرية و الزمالك"القاهري" طارق حامد ٣٣ عاماً على "رادار"

نادي الإتحاد

المتصدر للدوري السعودي،،

طارق حامد الذي " يجيد " اللعب في الدفاع و الوسط سينضم للإتحاد في الصيف القادم

ليكون ثالث المحترفين المنتقلين من الزمالك

بعد مصطفي فتحي للتعاون

و محمد آبو جبل للنصر pic.twitter.com/xhxLaWX05s — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) February 25, 2022

متصدر الدوري السعودي حاول ضم حامد من الزمالك خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي لتعويض رحيل كريم الأحمدي عقب تعرضه لإصابة أنهت موسمه، لكن النادي المصري لم يُوافق لأهمية اللاعب له فنيًا ولاستحالة تعويضه بسبب المنع من القيد بواسطة فيفا.

يُشار إلى أن الزمالك ضم طارق حامد من سموحة صيف 2014، وقد أصبح اللاعب أحد أبرز العناصر المؤثرة في الفريق وساهم في فوزه بلقبي الدوري المصري.

ولم يُجدد اللاعب عقده مع الزمالك بعد، رغم بقاء عدة أشهر فقط على نهايته، ويتحدث الإعلام عن مشاكل بين الطرفين وصعوبة الوصول لاتفاق خاصة في ظل بقاء مستحقات مالية متأخرة لطارق حامد لدى ناديه.