"ضُبطا في حالة سكر".. عقوبة قاسية من اليويفا ضد حكمي دوري أبطال أوروبا

ما قرار هيئة الرقابة والأخلاق والتأديب؟

عاقبت هيئة الرقابة والأخلاق والتأديب التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الحكمين بارتوش فرانكوفسكي وتوماس موسيال بعد اعتقالهما في شهر أغسطس الماضي -في حالة سكر- بتهمة سرقة لافتة طريق، قبل ساعات من مباراة دينامو كييف ضد رينجرز في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وكان من المقرر أن يتواجد الحكمان في المباراة، إلا أنه بعد إلقاء القبض عليهما، قرر "يويفا" استبعادهما واستعان بمواطنيهما "توماس كفياتكوفسكي وبافل ماليك".

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد قررت هيئة الرقابة والأخلاق والتأديب إيقاف الحكمين عن ممارسة النشاط الرياضي حتى 30 يونيو 2025، لخرقهما "القواعد الأساسية للسلوك اللائق".

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وقال فرانكوفسكي في بيان: "أدرك أنه بانتهاك واحد من هذا القبيل، دمرت 22 عامًا من التحكيم، دمرت مسيرتي بأكملها، كان يجب أن أستعد بهدوء للمباراة وألا أذهب إلى أي مكان".

وأضاف: "أود أن أوضح أننا لم نكن عدوانيين بأي حال من الأحوال، كانت هذه نكات غبية، لم نشك في أنه سيتم النظر إليه بهذه الطريقة. لم تكن لدينا نوايا سيئة. لقد كان غباء، خيالا غبيا، لا أعرف حتى ماذا أسميه، الآن أفهم أنها لم تكن فكرة ذكية للغاية، كانت لافتة تقع بجوار المكان الذي كانت تجري فيه أعمال الطرق وكنا نمر بجانبه، أنا آسف جدا لحدوث ذلك".

وختم: "على المستوى الإنساني البحت، كان الأمر غبيًا، لأنني أعلم أن سلوكي المؤسف سيلقي بظلاله على سنوات عديدة من العمل الشاق، ما حدث كان غير مسؤول وغير مهني من جانبي، وأنا أدرك ذلك تماما. أود فقط أن أؤكد أنه لم تكن هناك أعمال عدوانية في سلوكي، ولم أخالف القانون ولم يكن هناك أي سلوك غير قانوني من جانبي تجاه ضباط الشرطة أو أي شخص".