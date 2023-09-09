"ضيق الوقت" تسبب في فشل الاتحاد لتعويض صلاح بنجم منتخب البرازيل

فشل صفقة صلاح دفع الاتحاد للتفاوض مع نجم منتخب البرازيل

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حاول نادي الاتحاد بشتى الطرق التعاقد مع جناح أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه لم ينجح، حيث كان تركيزه منصبًا على النجم المصري محمد صلاح، وبعدما فشلت المفاوضات حاول العميد ضم أحد نجوم منتخب البرازيل.

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وكان الاتحاد قد تقدم بعرض وصل قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني، ولكن نادي ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب، تمسكوا باستمرار صلاح ورفضوا كل الإغراءات السعودية.

وأشارت صحيفة "تيليجراف" البريطانية إلى أن نادي الاتحاد حاول ضم البرازيلي ريتشارليسون من صفوف توتنهام الإنجليزي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد أجرى محادثات مع توتنهام عبر وسطاء، ولكن لم يتم تقديم عرض رسمي للاعب، بسبب ضيق الوقت، حيث أغلق السوق أبوابه في دوري روشن السعودي يوم 7 سبتمبر الجاري.

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ويستعد نادي الاتحاد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في ديسمبر المقبل بجدة، بصفته بطلًا لدوري روشن السعودي 2022-2023.

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