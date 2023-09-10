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"ضيعت فرصة حياتك" .. مطاردة اتحادية لمحمد صلاح بعد رفض عرض العميد

أحمد رفعت
Mohamed Salah Liverpool 2022-23Getty
محمد صلاحالإتحادثقافةدوري روشن السعودي

جمهور الاتحاد وإعلامييه لن يتركوا صلاح!

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لم يسلم النجم المصري محمد صلاح من مطاردة الجماهير الاتحادية له، بعد أن رفض عرض ناديهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، للتعاقد معه.

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نادي الاتحاد تقدم بعرض ضخم إلى ليفربول، من أجل الحصول على خدمات صلاح خلال صيف 2023، وصل قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادي الإنجليزي رفض وتمسك باستمراره.

وبعدما نشر صلاح عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة يدعم فيها المغرب بعد الزلزال المدمر الذي تعرض له في الساعات الأولى من صباح السبت، قام أحد الإعلاميين المنتمين للاتحاد بالرد عليه.

المباراة التالية

وقال الإعلامي الاتحاد محمد العميري لصلاح: "جاءتك فرصة عظيمة لتكون لاعبًا في أكبر أندية آسيا الاتحاد وبعرض مالي لن تحصل عليه طول مشوارك الرياضي وخسرت ذلك، كنت أمام فرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية مرتين وربما 3 وضيعتها".

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ويستعد الاتحاد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في جدة ديسمبر المقبل، بصفته بطلًا لدوري روشن السعودي موسم 2022-2023.

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