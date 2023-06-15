بعد ضياع صفقة ليونيل ميسي .. "انتظروا تسونامي مدمر في الهلال"

الهلال سيعود قويًا يدمر جميع المنافسين على الرغم من الصدمات الأخيرة

"انتظروا تسونامي هلالي"، هكذا تم إثارة الحماس في نفوس جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الضربات القوية التي تعرضوا لها على مستوى النتائج والصفقات.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال موسم 2022-2023؛ حيث اكتفى بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يتعرض لأكثر من ضربة في الميركاتو الصيفي الحالي؛ أبرزها ضياع صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وفي رسالة طمأنينة لجماهير الزعيم، قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: "قد علمنا التاريخ.. أن الأزرق عندما يغيب لأي سبب؛ فأنه يعود في الموسم التالي، بأمواج تسونامي مدمرة".

وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الخميس: "هل تذكرون 2019 وما بعدها؟.. خلونا نشوف وش بيصير بعد شهرين".

ونشر الإعلامي الرياضي، صورة فهد بن نافل مع تغريدته، معتبرًا أنه الرئيس الأنسب لنادي الهلال؛ خاصة بعد النجاحات التي حققها في الفترة من 2019 إلى 2023.

جدير بالذكر أن فترة ولاية بن نافل كـ"رئيس" لمجلس إدارة نادي الهلال، انتهت بشكل رسمي؛ ليتقدم بأوراق ترشحه رسميًا في الانتخابات الجارية الحالية.