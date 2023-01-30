"ضم ميسي ورونالدو الحل لنجاة سيلتا فيجو من الهبوط!"

نجم سيلتا فيجو يكشف الطريقة الوحيدة التي يمكن بها إنقاذ فريقه من الهبوط.

خرج ياجو أسباس نجم ومهاجم نادي سيلتا فيجو ليؤكد أن ناديه يحتاج إلى التعاقد مع ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، من أجل تفادي صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

سيلتا فيجو يعيش موقفًا معقدًا في موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز 16 في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة واحدة فقط عن قادش صاحب المركز 18، أول مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

أسباس، وفي تصريحات أدلى بها بعد فوز سيلتا فيجو على أتلتيك بيلباو مساء الأحد بهدف دون رد في الجولة 19 من الدوري الإسباني، تحدث عن سياسة فريقه في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال أسباس في تصريحات أدلى بها بعد المباراة لصالح تلفزيون "لا ليجا" الخاص بالدوري الإسباني: "حسنًا، لدينا بعض المنافسين الكبار، ولكن هناك بعض الأيام المتبقية في سوق الانتقالات، ربما سنحصل على بعض التعزيزات لأن لدينا فريق صغير جدًا إذا لم نتعاقد مع أحد، نحن جميعًا معًا وسندفع هذا الوضع إلى الأمام".

وبعد ذلك، قرر أسباس أن يمزح مؤكدًا أنه سيحاول إغراء ميسي أو رونالدو للتعاقد مع أحدهما.

وقال أسباس في ختام تصريحاته: "إذا كان الأمر بيدي، سأتحرك نحو ميسي ورونالدو، وأوقع مع أحدهما قبل انتهاء فترة الانتقالات، لكنني أعلم أن النادي يحاول جلب زميل آخر لمساعدتنا وإذا جاء شخص ما، فسيكون ذلك موضع ترحيب كبير".