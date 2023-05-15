ضمن لقب دوري أبطال أوروبا؟ بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

أحمد الغنامأحمد الغنام
Courtois Real Madrid Manchester City Champions League 2022-23Getty Images
مانشستر سيتي vs ريال مدريدمانشستر سيتيريال مدريددوري أبطال أوروبا

تلقى ريال مدريد دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نادي ريال مدريد الإسباني دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

"يويفا" قرر إسناد مهمة إدارة المواجهة التي تقام على ملعب "الاتحاد" مساء الأربعاء إلى الحكم البولندي الخبير سيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022.

صحيفة "ماركا" الإسبانية ألقت الضوء على تاريخ المواجهات التي قادها الحكم البولندي لريال مدريد، حيث ستكون مواجهة مانشستر سيتي هي السابعة لمارتشينياك أمام النادي الملكي.

المواجهة الأولى التي أدارها مارتشينياك لريال مدريد كانت ضد روما الإيطالي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2015-16، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بثنائية نظيفة، في الموسم التالي، أدار مواجهة أمام بوروسيا دورتموند في دور المجموعات وانتهت بالتعادل 2-2.

مارتشينياك ظهر مرة أخرى لقيادة مباراة ريال مدريد ضد توتنهام في موسم 2017-18 من دوري الأبطال في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وفي موسم 2021-22 أدار مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات أمام شيريف تيراسبول.

آخر مباراة أدارها مارتشينياك لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كانت أمام تشيلسي الإنجليزي في إياب ربع النهائي الموسم الماضي.

المثير أن مارتشينياك أدار مباريات لريال مدريد في أربع نسخ من دوري أبطال أوروبا، حقق فيها النادي الملكي الفوز باللقب.

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