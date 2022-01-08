ضمك ضد النصر: مباشر لحظة بلحظة

النصر 2 × 0 ضمك

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90+5' نهاية المباراة بفوز النصر بهدفين دون رد.

89' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

82' ركلة ركنية لضمك من الجانب الأيسر تم لعبها بشكل عرضي ولكن تمر بسلام على مرمى وليد عبد الله.

75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية المباراة وتقدم النصر بهدفين دون رد.

67' سيطرة سلبية من النصر دون خطورة على مرمى ضمك.

60' مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، والنتيجة تشير إلى تقدم العالمي بهدفين دون رد.

56' هدوء في أحداث المباراة، وسط سيطرة من النصر.

50' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف ثان للنصر، كرة طويلة وصلت إلى عبد الفتاح آدم الذي لعبها من الجانب الأيمن إلى مارتينيز الذي سددها بقوة في الشباك.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد.

45+1' أووووووووووه هجمات ضمك تستمر تسديدة قوية من هلال سوداني، ولكن وليد عبد الله يواصل التألق ويحولها إلى ركنية جديدة.

45' أووووووووووووووووووه فرصة خطيرة لضمك عرضية من الجانب الأيمن وصلت إلى مازن أبو شرارة الذي قابلها برأسية قوية ولكن وليد عبد الله يتألق ويحولها إلى ركنية.

44' الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع.

40' خمس دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول.

37' تسديدة للنصر من خارج منطقة الجزاء ولكن المحاسنة يتصدى لها بثبات.

32' أووووه فرصة خطيرة للنصر، تسديدة من عبد الفتاح آدم ولكنها تمر بجوار القائم بقليل.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم النصر.

24' سيطرة من النصر وضغط بحثًا عن هدف التعزيز.

18' جوووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة لصالح النصر، محاولة من الجانب الأيمن ووصلت إلى تاليسكا الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

15' التعادل السلبي يسيطر على النتيجة بعد مرور ربع ساعة من الشوط الأول.

7' أووووووووووه فرصة خطيرة للنصر، عرضية من الجانب الأيمن وصلت إلى عبد الفتاح آدم الذي فشل في التعامل معها ومرت بسلام على مرمى أصحاب الأرض.

5' مرور خمس دقائق من عمر الشوط الأول.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

وليد عبدلله

منصور الشمري - فونيس موري - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

عبدلله الخيبري - علي الحسن

أيمن يحيى - أندرسون تاليسكا - خالد الغنام

عبد الفتاح آدم

تشكيل ضمك:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد المحاسنة

عبد الله العمار – حسن الشمراني - إبراهيم النخلي - هلال سوداني.

عبد العزيز مجرشي – فيليب أوجوستو

بدر منشي – ميخو ساكتاش – منصور حمزي

مازن أبو شرارة

كانت بداية نادي ضمك لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم رائعة، حيث نافس بقوة على الصدارة في الجولات الأولى، لكنه تراجع في الأسابيع الأخيرة بالتعادل مع الفتح والباطن على التوالي والخسارة من التعاون بثلاثة أهدافٍ دون رد في الجولة الأخيرة، فتراجع للمركز الرابع.

سيسعى النصر في المباراة لاستكمال سلسلة الانتصارات التي بدأت بالفوز بالديربي على الهلال ثم الانتصار على الحزم والفتح، والتي كان من شأنها أن ترفع رصيد العالمي إلى 26 نقطة في المركز الثالث وتدخله دائرة المنافسة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر وضمك، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز.