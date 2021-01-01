رسميًا | النصر يُعلن تعاقده مع مانو مينيزس خلفًا لهورفات

الخسارة أمام ضمك أطاحت بالمدرب الكرواتي المؤقت

أعلن النصر السعودي رسميًا تعاقده مع البرازيلي مانو مينيزيس لتدريب الفريق الأول خلفًا للمدرب المؤقت "ألين هورفات"، لكنه لم يُوضح تفاصيل العقد، سواء المدة أو الراتب.

وقد أوضح النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن المدرب الذي سبق أن قاد منتخب البرازيل سيصل إلى السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة لبدء مهمته مع الفريق.

النصر تعرض لضربة مزدوجة هذا الأسبوع، إذ خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما خسر في نصف النهائي أمام الفيصلي بهدف نظيف، وتلقى اليوم خسارة صادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بنتيجة 3-2 أمام ضمك في المحالة.

الخسارة أمام ضمك زادت موقف النصر في حسابات التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم القادم تعقيدًا، إذ ارتفع الفارق بينه وبين التعاون صاحب المركز الرابع إلى 5 نقاط كاملة.

النصر أوضح في تغريدته أن مينيزس سيصل إلى العاصمة السعودية الرياض مع جهازه الفني المساعد ليبدأ الإشراف على تدريب الفريق، وقد أكدت تقارير صحفية سابقة أن الإدارة برئاسة مسلي آل معمر تسعى للتعاقد مع مدرب جديد قبل نهاية الموسم في تكرار لتجربة دانيال كارينيو الناجحة عام 2012.

يصل خلال الـ48 ساعة القادمة إلى الرياض المدرب البرازيلي مانو مينيز وجهازه الفني المساعد وذلك للإشرف على تدريب الفريق الأول .

هذا وقد سبق له تدريب المنتخب البرازيلي وأندية كورينثيانز وفلامنجو وبالميراس وكروزيرو وحقق معهم عددًا من البطولات. pic.twitter.com/BgaK2lushU — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 9, 2021

يُشار أن النصر كان قد أقال مدربه البرتغالي روي فيتوريا في نهاية ديسمبر الماضي، وقد عين ألين هورفات بدلًا منه بشكل مؤقت حتى التعاقد مع المدرب الجديد.