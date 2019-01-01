محسن ياجور يُفسر تواضع المردود الهجومي لضمك في الدوري السعودي

ضمك لم يُحرز سوى 3 أهداف خلال 8 مباريات في الدوري السعودي وقد خسر آخر مبارياته أمام الرائد 1-0، محسن ياجور مهاجم ضمك يتحدث عن تلك الأزمة

فسر محسن ياجور مهاجم ضمك تواضع المردود الهجومي لضمك في الدوري السعودي بتعاقد النادي مع الكثير من اللاعبين وكذلك تغيير المدرب.

ولم يُحرز هجوم ضمك سوى 3 أهداف خلال مبارياته الثمانية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقد تلقى خسارة جديدة مساء اليوم أمام الرائد ضمن الجولة الثامنة.

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ياجور المنضم هذا الصيف لضمك من الرجاء المغربي تحدث عن اللقاء قائلًا "لعبنا مباراة جيدة لكن الرائد عرف تمامًا كيف ينتصر علينا".

"سيطرنا على اللقاء في الشوط الأول، لكن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد مجرى اللعب غيرت مسار المباراة بالنسبة لنا".

أضاف "لم يتراجع تركيزنا وحاولنا إحراز هدف التعادل لكن الأمر كان صعبًا لأن الرائد لجأ لإهدار الوقت نسبيًا وهذا من حقه".

تابع "عمومًا، مبروك للرائد وحظ أوفر لضمك ونتمنى تحسن النتائج مستقبلًا".

وحول أزمة الهجوم، أضاف ياجور لقنوات الرياضية السعودية "أعتقد أن عدم إحرازنا أهداف كثيرة يعود لضم النادي لـ18 لاعب جديد، وكذلك كان لدينا المدرب التونسي والآن النادي تعاقد مع مدرب جديد بأفكار وفلسفة جديدة، علينا الآن الانسجام مع فلسفته وإن شاء الله تأتي الأهداف".